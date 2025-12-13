La vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Delcy Rodríguez, instó a los trabajadores a extremar la vigilancia en las instalaciones petroleras del país y a mantenerse en alerta ante cualquier intento de «sabotaje», en medio de un despliegue militar estadounidense en el Caribe.

A través de una publicación en Telegram, Rodríguez dijo que la atención debe estar concentrada en la seguridad física de las instalaciones y la «protección cibernética de las operaciones».

El objetivo prosiguió, es mantener la «firmeza y disposición en defensa de la paz, tranquilidad, integridad territorial y recursos energéticos del país».

Rodríguez también pidió estar alerta ante cualquier intento de «sabotaje o guerra digital, así como al resguardo de la industria en todos sus ámbitos».

La funcionaria reiteró que la confiscación de un buque petrolero por parte de Estados Unidos en aguas cercanas a Venezuela, que calificó de asalto, constituye un acto «ilícito y violatorio» de las convenciones internacionales que solo puede, sostuvo, «generar indignación y vergüenza ante el mundo».

Buque petrolero interceptado

El pasado martes, Estados Unidos interceptó el buque petrolero Skipper, que navegaba con falsa bandera frente a las costas de Venezuela, en una operación conjunta del Departamento de Guerra con la Guardia Costera estadounidense.

Al buque lo incautaron por orden de un juez del país norteamericano, debido a sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, pero que en esta ocasión transportaba 1,9 millones de barriles de crudo de la estatal PDVSA, según dijo el Gobierno venezolano, que no precisó el país de destino.