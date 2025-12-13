El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este sábado que quienes «robaron» al país «pagarán sus penas», un día después de que la Justicia enviara por cinco meses a prisión preventiva al exmandatario Luis Arce por presunta corrupción en el Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc).

«Aquellos que nos robaron, aquellos que nos quisieron dejar sin destino ya están viendo dónde los estamos poniendo, tendrán que cumplir sus penas, sus agravios», dijo Paz –sin mencionar directamente a Arce (2020-2025)– en un discurso durante el acto de egreso de subtenientes y alféreces de las Fuerzas Armadas en La Paz.

Paz sostuvo que Bolivia «no pelea una guerra externa, pero enfrenta inseguridad, crimen trasnacional, fronteras vulnerables, contrabando, corrupción, desconfianza social». «Eso es lo que nos han dejado, eso es lo que tenemos que revertir y lo estamos haciendo poniendo en su lugar a aquellos que nos robaron nuestro destino», insistió. Aunque la situación «está difícil», prometió que su Gobierno la encarará y el país «saldrá adelante».

Fallo judicial contra Arce

Un juez cautelar dispuso el viernes, en audiencia virtual, la prisión preventiva de cinco meses para Arce en la cárcel de San Pedro, cerca del centro histórico de La Paz, con posibilidad de salidas judiciales por salud. El exmandatario fue llevado el mismo día tras dos días en la Felcc.

El Ministerio Público lo imputa por «incumplimiento de deberes y conducta antieconómica»: como ministro de Economía (2006-2017 y enero-noviembre 2019) autorizó desembolsos del Fondioc para más de 3.500 proyectos no ejecutados o parciales, con transferencias a cuentas particulares de dirigentes indígenas y campesinas. El proceso es vía ordinaria, no juicio de responsabilidades.

Arce se declaró «absolutamente inocente», atribuyendo su aprehensión a motivos «claramente políticos» del Gobierno de Paz para «buscar chivos expiatorios». Relató arresto «ilegal» por «encapuchados» sin mostrar orden inicial.

La exministra María Nela Prada anunció apelación de la decisión, más un recurso de excepción de incompetencia para tramitarlo como juicio de responsabilidades. La audiencia resolverá la próxima semana.

Desde el 8 de noviembre, Arce imparte clases de economía en la UMSA, actividad que mantuvo en Gobierno.