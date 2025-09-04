El venezolano Gabriel Arias conectó un jonrón de dos carreras -su décimo de la temporada- que desató una segunda entrada de seis anotaciones, y los Guardianes de Cleveland aplastaron el miércoles 8-1 a unos descuidados Medias Rojas de Boston para evitar una barrida de tres juegos.

Steven Kwan sumó tres hits y anotó dos veces por los Guardianes, mientras que el dominicano José Ramírez impulsó dos carreras. El zurdo novato Joey Cantillo (4-3) lanzó seis impresionantes entradas, permitiendo una carrera con cinco hits y dos bases por bolas, además de siete ponches.

Boston incurrió en un par de lanzamientos descontrolados en las dos primeras entradas y cometió dos errores costosos en la segunda. Los Medias Rojas comenzaron el día liderando las mayores con 103 errores esta temporada.

Por los Guardianes, los dominicanos Ángel Martínez de 4-1, Ramírez de 3-0 con una anotada y dos producidas, Jhonkensy Noel de 5-0. Los venezolanos Arias de 3-1 con una anotada y dos producidas, Brayan Rocchio de 4-1 con una anotada.

Por los Medias Rojas, el mexicano Jarren Durán de 3-1. El venezolano Alí Sánchez de 1-0.

Cerveceros 6-3 Filis

El colombiano José Quintana (11-5) permitió tres carreras en 6.1 entradas, en las que ponchó a seis rivales, e Isaac Collins pegó un cuadrangular de tres carreras para que los Cerveceros vencieran a los Filis.

Los venezolanos Jackson Chourio y William Contreras anotaron una carrera cada uno por los Cerveceros.

El cubano Nick Castellanos anotó dos veces por los Filis.

Nacionales 10-5 Marlins

Nasim Núñez conectó dos cuadrangulares y remolcó cuatro carreras para que los Nacionales doblegaran a los Marlins.

El quisqueyano Luis García Jr. produjo dos carreras y el colombiano Jorge Alfaro empujó una por los Nacionales.

Heriberto Hernández produjo dos carreras y su compatriota Agustín Ramírez tuvo una anotada, pero Eury Pérez permitió siete anotaciones en cuatro capítulos y perdió el juego con los Marlins.

Rays 9-4 Marineros

El dominicano Junior Caminero anotó e impulsó dos anotaciones y el cubano Yandy Díaz se fue perfecto en cinco veces al bate y anotó una carrera para que los Rays vencieran a los Marineros.

El dominicano Julio Rodríguez pegó un tablazo de tres carreras por los Marineros.

Rojos 9-13 Azulejos

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. conectó un cuadrangular, con dos anotadas y dos remolcadas, y el mexicano Alejandro Kirk también despachó la pelota del parque para comandar el ataque de cinco vuelacercas desplegado por los Azulejos sobre los Rojos.

El dominicano Noelvi Marte remolcó tres carreras y el mexicano José Treviño produjo dos vueltas por los Rojos.

Piratas 3-0 Dodgers

Bryan Reynolds y Andrew McCutchen despacharon la pelota del parque para que los Piratas vencieran a los Dodgers.

El dominicano Dennis Santana lanzó una entrada en blanco, con dos ponches, para quedarse con el salvamento por los Piratas.

El japonés Shohei Ohtani pegó dos indiscutibles por los Dodgers.