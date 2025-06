El defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, pidió la coordinación con todas las instituciones de derechos humanos a «nivel mundial» para que cese la «violación a los derechos humanos» de los migrantes venezolanos, deportados desde Estados Unidos hasta una cárcel de El Salvador, acusados como presuntos miembros de la banda criminal Tren de Aragua.

«La Defensoría del Pueblo pone todas su sedes, todo su esfuerzo a la orden para atender a cada una de las familias, pero también hace un llamado a todas las instituciones de derechos humanos a nivel mundial, en todos los países, para que coordinemos que cese esta grave violación a los derechos humanos», dijo Ruiz luego de una reunión con 25 familiares de los deportados hasta El Salvador.

Ruiz dijo que estas personas representan a las 252 familias que están «reclamando, exigiendo que cuanto antes, lo más inmediatamente posible, devuelvan a esas personas que están retenidas ilegalmente en El Salvador».

«Requerimos entonces también que en este esfuerzo nos unamos toda la patria y, no solo toda la patria, sino toda la humanidad, porque hay que frenar estos graves abusos, que son abusos contra los seres humanos, abusos contra la humanidad», reiteró.

Asimismo, dijo que los migrantes venezolanos están «ilegalmente» en El Salvador, porque «llevaron contra su voluntad, la mayoría engañados, diciéndoles que regresaban a su país».

«Mi hija no la tomado en cuenta»

Entretanto, Yordelli Peña, madre de una migrante venezolana en Estados Unidos, denunció que a su hija no la han tomado en cuenta para uno de los vuelos de repatriación que han llevado adelante Venezuela y Estados Unidos desde febrero pasado, tras un acuerdo suscrito entre ambos países, sin relaciones desde 2019.

«Mi hija no camina (…) mi hija tiene la mitad del cuerpo dormido, entonces necesito que por favor, Nicolás Maduro, Diosdado (Cabello) me apoyen en eso, ya estoy desesperada, no sé qué hacer», indicó.

Peña indicó que el esposo de su hija se encuentra entre los más de 250 deportados hasta El Salvador y que su familia no tiene información sobre su situación.