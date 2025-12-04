Un grupo de 28 personas que habían sido secuestradas a comienzos de año por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región colombiana del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, fueron dejadas en libertad este miércoles, informó la Defensoría del Pueblo.

El organismo señaló en un mensaje publicado en X que la guerrilla entregó a las 28 personas en una zona rural del Catatumbo a una comisión humanitaria conformada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

«En la liberación de estas personas (17 hombres y 11 mujeres, entre ellas cinco menores de edad), también participaron sus familias y dirigentes comunales», agregó la información.

Según la Defensoría, los liberados «manifestaron que se encuentran en buen estado de salud, salvo uno de ellos, que presenta dolencias por una herida en su cuerpo».

«Pedimos y esperamos más liberaciones. La guerra está mal. La vida y la libertad están bien», expresó, por su parte, la defensora del pueblo, Iris Marín, en X.

En lo que va de 2025, al menos 163 personas fueron asesinadas en el Catatumbo y más de 84.000 se vieron forzadas a desplazarse, alertó el mes pasado el procurador colombiano, Gregorio Eljach.

ELN

La violencia en esta región se recrudeció en enero pasado debido a fuertes enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), una disidencia de las FARC, hechos en los que fueron secuestradas las 28 personas dejadas en libertad este miércoles.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia señaló en noviembre que por la violencia en esa región «hay familias que han tenido que retornar al territorio sin garantías de seguridad y sin soluciones duraderas».

Formado por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, el Catatumbo es una región que, a pesar de ser rica en recursos naturales, tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo.