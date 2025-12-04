La izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast protagonizaron este miércoles un debate presidencial con un nivel de tensión superior al usual, intercambiando duros reproches en temas clave como política migratoria, economía y gobernabilidad, a apenas once días de la segunda vuelta electoral en Chile.

Este fue el penúltimo enfrentamiento público entre ambos candidatos antes de las elecciones del 14 de diciembre, que definirán al sucesor del progresista Gabriel Boric, quien no podrá postularse para la reelección y dejará el cargo en marzo.

Jara, exministra de Trabajo durante el gobierno de Boric, comenzó destacando las reformas impulsadas bajo su gestión, como la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el aumento del salario mínimo y la reforma de pensiones. A Kast le replicó con firmeza: «no se gobierna con críticas, sino con propuestas». Además, le reprochó la falta de leyes relevantes durante sus 16 años en el Congreso.

En respuesta, Kast afirmó que Chile enfrenta mayor violencia y pobreza que antes, criticando lo que denominó una administración ineficiente. Asimismo, defendió a su economista José Quiroz, cuestionado por vínculos en casos de colusión.

Temas controversiales

Los temas migratorios marcaron otro momento tenso. Kast no pudo explicar con claridad cómo cumplirá su promesa de expulsar a los cerca de 340.000 migrantes irregulares en Chile, muchos provenientes de Venezuela. Para ellos lanzó una advertencia: tienen 90 días antes de que asuma para salir del país.

Jara señaló, además, que Kast evita tomar posiciones en temas controversiales para no perder votos, al tiempo que cuestionó su estrategia centrada solo en seguridad y migración.

Aunque Jara ganó la primera vuelta con el 26,9%, las encuestas indican que tiene pocas chances de imponerse en la segunda vuelta. Kast, que quedó segundo con el 23,9%, ha obtenido apoyos clave que suman más del 50%.

Quien resulte vencedor enfrentará un Congreso sin mayoría clara, con la derecha y ultraderecha a dos diputados del 50% y con el bloque populista PDG como posible llave decisiva a partir del 11 de marzo.