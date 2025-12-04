El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que las operaciones militares en torno a Venezuela van «mucho más allá» de una simple campaña de presión contra el mandatario Nicolás Maduro.

Durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval, Trump afirmó que próximamente podrían iniciar operaciones en tierra, similares a las que han realizado en aguas internacionales contra embarcaciones supuestamente cargadas de drogas.

«Creo que encontrarán una gran receptividad para hacer exactamente lo que están haciendo, desmantelar esos barcos. Y muy pronto empezaremos a hacerlo también en tierra», declaró el presidente republicano.

Trump añadió que conocen «cada ruta, cada casa» donde se produce la droga, refiriéndose a sustancias como la cocaína.

Según datos del Pentágono, Estados Unidos ha ejecutado 21 bombardeos contra narcolanchas en el sur del Caribe y el Pacífico oriental, operación que ha dejado al menos 82 personas muertas como parte de la estrategia para combatir el narcotráfico.

La Casa Blanca vincula estas embarcaciones con grupos criminales venezolanos como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, catalogados como organizaciones terroristas en el marco del despliegue militar estadounidense en el Caribe y la presión hacia el gobierno de Nicolás Maduro.