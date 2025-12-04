El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que hará público el segundo vídeo del polémico ataque que el Ejército estadounidense realizó contra una supuesta narcolancha el pasado 2 de septiembre, hecho en el que fallecieron dos supervivientes del primer bombardeo sobre la embarcación.

«No sé qué es lo que tienen (en el Pentágono), pero sea lo que sea, sin duda lo publicarán. No hay problema», declaró Trump al ser preguntado por la prensa sobre la publicación del material.

El pasado jueves, The Washington Post reportó, citando a funcionarios anónimos, que durante ese ataque se llevó a cabo un segundo bombardeo destinado a eliminar a dos supervivientes del primer impacto. Esta acción ha generado preocupación en el Congreso, que se prepara para investigar la posibilidad de que constituya un crimen de guerra.

La Administración Trump ya había divulgado las imágenes del primer ataque, práctica habitual en estos casos, pero no las del segundo bombardeo contra los supervivientes.

Interpelado sobre si respalda la decisión de «matar a supervivientes», Trump afirmó: «Apoyo la decisión de destruir los botes y a quienquiera que pilote esos botes». Y añadió: «Quienes piloten esos botes son culpables de intentar matar a personas en nuestro país».

Tanto el presidente como el secretario de Guerra, Pete Hegseth, minimizaron la polémica y resaltaron los aparentes beneficios que la campaña militar en el Caribe está generando para Estados Unidos.

Trump afirmó que el tráfico de drogas que entra por mar hacia Estados Unidos ha disminuido «en un 91%» gracias a los ataques a embarcaciones.

Además, anunció: «Muy pronto vamos a empezar por tierra».

Esta semana, el Pentágono confirmó que se han efectuado 21 bombardeos contra supuestas narcolanchas, que han dejado 82 tripulantes muertos en el sur del Caribe y el Pacífico oriental, como parte de su estrategia contra el narcotráfico.

La Casa Blanca vincula estas embarcaciones con organizaciones criminales venezolanas como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, catalogados como terroristas en el marco de su despliegue militar en el Caribe y la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.