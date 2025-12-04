El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este miércoles que el principal problema en las relaciones con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es que «ha roto todos los tratos que ha hecho» con Washington.

En una entrevista con Fox News, Rubio aseguró que Maduro ha incumplido al menos cinco acuerdos firmados con distintas administraciones estadounidenses durante la última década.

Según el jefe de la diplomacia estadounidense, el acuerdo más reciente roto por el mandatario venezolano fue el pacto con el Gobierno de Joe Biden, en el que Venezuela se comprometía a celebrar elecciones libres a cambio del alivio de sanciones.

«El presidente Donald Trump está listo a reunirse con cualquiera, pero al final del día necesitas a alguien dispuesto a cumplir un trato», subrayó Rubio.

Estas declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión entre Washington y Caracas, luego de que Trump ordenara una operación militar en el Caribe frente a las costas venezolanas para atacar supuestas infraestructuras vinculadas al narcotráfico.

El Gobierno de Maduro ha denunciado estas acciones como una agresión y ha advertido que responderá a cualquier incursión en territorio venezolano. Caracas niega las acusaciones sobre narcotráfico y sostiene que Estados Unidos utiliza estos señalamientos para justificar una escalada militar.

Rubio agregó que Washington considera agotada la vía de acuerdos mientras Maduro «siga usando las negociaciones como maniobra y no como compromiso real».

Finalmente, el secretario indicó que Estados Unidos mantiene comunicación con aliados regionales para coordinar posiciones y que la Administración Trump «evaluará nuevas medidas» en los próximos días.