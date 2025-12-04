El líder de la oposición venezolana Edmundo González Urrutia dijo este miércoles que la condena contra su yerno Rafael Tudares a 30 años de prisión es una «represalia política» para intentar afectarlo y «distorsionar la voluntad expresada por los venezolanos el 28 de julio de 2024», en referencia a las presidenciales donde el ente electoral proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro.

«Rafael y Mariana no tienen vínculo alguno con mis responsabilidades públicas. Utilizar el sistema de justicia para castigar a terceros es una práctica que confirma la confusión entre poder e impunidad que tanto daño le ha hecho al país», explicó González Urrutia en una publicación en X.

El opositor añadió que se trata de una decisión sin «sustento jurídico, incompatible con la Constitución» y enfatizó: «Frente a esa realidad, la defensa de los derechos y de la dignidad de todos los venezolanos se mantiene firme y no retrocede».

Este miércoles, Mariana González, hija del excandidato presidencial, confirmó que Tudares fue condenado a 30 años de cárcel por delitos de conspiración tras una «sola y única» audiencia de juicio que duró «más de 12 horas».

«Las autoridades me han ratificado que, ni mi persona, ni mi abogado, podemos acceder al expediente del caso, ni conocer el número de ese expediente en fase de juicio, como de hecho nos lo han impedido desde septiembre de este año», informó Mariana en un comunicado publicado en X.

Señaló que durante 10 meses de proceso nunca se les ha permitido revisar las actas procesales ni obtener copia del expediente contra su esposo.

Defensor público

Además, denunció que no le fue permitido designar abogados de confianza y que el Estado le asignó un defensor público, del cual no ha recibido «mayor información que la transmitida hasta ahora» a través de comunicados oficiales.

Tudares fue detenido el pasado 7 de enero, tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años. En ese marco, también fueron arrestados el defensor de derechos humanos Carlos Correa —ya excarcelado— y el excandidato presidencial opositor Enrique Márquez.

En múltiples ocasiones, Mariana González ha denunciado la imposibilidad de mantener comunicación directa o indirecta con su esposo.