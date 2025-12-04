Los Dodgers de Los Ángeles confirmaron la contratación por una temporada y un monto de 5.5 millones de dólares del venezolano Miguel Rojas, uno de los protagonistas clave de la pasada Serie Mundial, según informó este miércoles MLB.com.

Rojas dejó una huella imborrable en la final al conectar un cuadrangular que empató el séptimo partido en la novena entrada, momento fundamental para que los Dodgers se impusieran 5-4 sobre los Azulejos de Toronto y conservaran su título.

La campaña 2026 representará la quinta temporada de Rojas con los Dodgers. Debutó con el equipo en 2014, antes de ser transferido a los Marlins de Miami, y regresó al conjunto angelino a inicios de la temporada 2023.

Tras la Serie Mundial, el veterano pelotero manifestó su intención de continuar con los Dodgers, anticipando que esta será la última temporada de su carrera profesional.

Nacido hace 36 años en Los Teques, Venezuela, Rojas se ha convertido en un elemento valioso para el manager Dave Roberts, gracias a su capacidad para desempeñarse en múltiples posiciones del cuadro interior según las necesidades del equipo.

Mookie Betts

En la reciente temporada, su versatilidad quedó en evidencia al participar en 59 partidos como segunda base, 21 en tercera, 19 en campocorto, uno en primera y cuatro como lanzador, mostrando una defensa sólida que le valió ser finalista al Guante de Oro como jugador utilitario.

Además, Rojas ha sido clave en la adaptación de Mookie Betts al campocorto y ha contribuido significativamente a la mejora defensiva de Max Muncy.

Durante 114 encuentros en la temporada regular de Grandes Ligas en 2025, bateó para promedio de .262, con 18 dobles, siete cuadrangulares, 27 carreras remolcadas y 35 anotadas.

En sus doce campañas en la MLB, Rojas acumula un promedio de bateo de .260, con 988 imparables (57 jonrones) y 363 carreras impulsadas en 1.298 juegos.