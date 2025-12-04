En la avenida 28 de julio, en Huacho, provincia de Huaura, Perú, fue identificado el hombre asesinado la noche del martes 2 de diciembre como Luis García Ginés, de 29 años y de nacionalidad venezolana.

La víctima falleció tras recibir más de doce impactos de bala, cuatro de ellos en la cabeza, en un ataque cometido por un sicario.

El delincuente sorprendió a su víctima cuando se desplazaba por dicha avenida, sin mediar palabras procedió a dispararle hasta verlo caer en el pavimento.

Según, testigos cuando García, cayó al suelo el delincuente continuó dispararlo, cuatro de los impactos fueron en el rostro.

Las autoridades policiales indicaron que el crimen fue una ejecución directa y planificada, dirigida específicamente contra García Ginés.

Este hecho eleva a tres el número de venezolanos asesinados en el mismo sector de Huaura en apenas dos días, lo que ha encendido las alarmas por el aumento de la violencia en la zona.

La policía continúa las investigaciones para dar con los responsables de estos hechos y esclarecer las posibles motivaciones detrás de esta ola de violencia que afecta a la comunidad migrante venezolana en la provincia.