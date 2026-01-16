Con el objetivo de dinamizar la economía y la protección social, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó sobre la implementación de dos nuevos fondos financiados mediante divisas.

Estas instancias tendrán como prioridad el incremento de las remuneraciones laborales y la optimización de los servicios públicos esenciales.

Cabe destacar que en el país se mantiene el mismo salario mínimo desde marzo de 2022, fecha en la que el monto representaba 30 dólares mensuales al cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).