Un violento ataque armado se registró la noche del miércoles en el municipio Lagunillas, estado Zulia, cuando individuos desconocidos dispararon contra un local de comida rápida ubicado en el sector Rafael María Baralt.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:00 pm, generando pánico entre clientes y residentes de la zona.

De acuerdo con versiones preliminares, los agresores se desplazaban en una motocicleta y abrieron fuego de manera indiscriminada contra el establecimiento “Milagros Burger” antes de huir con rumbo desconocido.

Como resultado del ataque, tres personas resultaron heridas por impactos de bala, incluyendo un menor de edad que fue trasladado de emergencia a un centro hospitalario.

Entre los lesionados se encuentra la propietaria del negocio, identificada como Milagros Toro.

Funcionarios de los cuerpos de seguridad acudieron al sitio para resguardar el área, mientras que efectivos del Cicpc iniciaron las investigaciones correspondientes con el fin de determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables.

El suceso ha causado alarma entre los habitantes de la comunidad.