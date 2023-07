La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, asistió este lunes al Congreso anual de la Confederación Venezolana de Industrias y desde allí hizo una petición al sector privado del país.

«El pedido a ustedes es que la economía no vaya al campo de la batalla política, porque sabemos cómo ha resultado en el pasado. El sector empresarial ha salido golpeado, el país se ha visto perjudicado, no tiene sentido, se los digo de antemano, con humildad, no lo van a lograr, porque ya sabemos que hay una afectación primaria que es el bloqueo criminal contra Venezuela», expresó Rodríguez.

La funcionaria insistió en el levantamiento de sanciones para el «despliegue» de las fuentes productivas, su capacidad y potencialidad.

Durante su intervención, Delcy Rodríguez también ofreció un contexto de la economía venezolana, presentando datos, según, del Banco Central de Venezuela, en los que refleja un crecimiento de 1.76 % en el primer trimestre del año, y una desaceleración con respecto a los porcentajes trimestrales de crecimiento, experimentados entre 2021 y 2022.

«Sabemos que en el primer trimestre, aún con lo duro, el sector privado tuvo un buen desempeño. El segundo trimestre y lo que resta del año va a mejorar», declaró Rodríguez al compartir que las proyecciones del BCV prevén 5% de crecimiento para el cierre de 2023.

La Vicepresidenta destacó las reuniones y contactos que ha mantenido con todos los sectores económicos del país, a quienes, según, ha apoyado en la medida que lo permite el «bloqueo económico».

«El consejo nacional de economía se ha reunido con todos los sectores económicos del país, con todos los sectores hemos mantenido contacto, hemos escuchado sus necesidades, hemos apoyado en la medida que un bloqueo como nunca antes, le ha permitido a través del Consejo Nacional de Economía elaborar políticas conjuntas. El sector privado venezolano ha tenido que reinventarse sus canales de pago internacional para adquirir materia prima en otros mercados, dificultad que no tiene el sector privado de los países no bloqueados”, resaltó.

Entre tanto, Luigi Pisella, presidente de Conindustria, manifestó –en nombre del gremio empresarial e industrial- estar dispuestos conjuntamente con el Ejecutivo, Legislativo y Regional, a incentivar a la industria nacional para alcanzar todos los objetivos.