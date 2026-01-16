La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió en Caracas con el director de la CIA, John Ratcliffe, con quien abordó temas de seguridad en un esfuerzo por acercar posiciones, según confirmaron fuentes de la agencia de inteligencia.

Ratcliffe viajó al país bajo órdenes del presidente, Donald Trump, «para transmitir el mensaje de que Estados Unidos espera una mejora en la relación de trabajo», adelantó primero The New York Times, citando a un funcionario estadounidense.

«Durante la reunión en Caracas, el director Ratcliffe abordó las posibles oportunidades de colaboración económica y señaló que Venezuela ya no puede convertirse en un refugio seguro para los adversarios de EEUU, especialmente los narcotraficantes», especificó una fuente oficial citada por la cadena CNN.

El encuentro entre Ratcliffe y Rodríguez, vicepresidenta que asumió el mando de Venezuela, tuvo como objetivo «generar confianza», agregó la fuente.