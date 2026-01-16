En un paso decisivo hacia la normalización de la dinámica universitaria, las autoridades de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) a través de sus redes sociales, han anunciado que, a partir del próximo lunes 19 de enero, las actividades académicas se llevarán a cabo bajo la modalidad presencial en sus sedes de Montalbán y Guayana.

La medida responde al compromiso de la institución con la excelencia académica y la formación integral, permitiendo que la comunidad estudiantil se reintegre plenamente a los espacios físicos de aprendizaje y convivencia.

Monitoreo y adaptabilidad

A pesar del retorno a las aulas, el Consejo Universitario y las autoridades administrativas enfatizaron que se mantienen en sesión permanente, monitoreando de cerca el contexto nacional y regional. Esta vigilancia activa tiene como objetivo garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes, docentes y personal administrativo ante cualquier eventualidad.

Canales de información

La universidad insta a toda la comunidad ucabista a no bajar la guardia y a seguir de cerca las actualizaciones pertinentes. Se reitera que las decisiones oficiales serán comunicadas exclusivamente a través de las plataformas institucionales para evitar desinformación.

«Mantente informado a través de nuestros canales oficiales para cualquier actualización inmediata sobre el desarrollo del semestre académico».

Con esta disposición, la UCAB reafirma su rol como pilar educativo del país, apostando por el encuentro humano como motor del conocimiento.