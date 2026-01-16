Enmarcados en la construcción de una estructura de excelencia del deporte nacional, este miércoles se cumplió con el tercer día de programación del ciclo de reuniones dirigidas a la planificación de la agenda 2026 para seis nuevos deportes dispuestos para el análisis por el Ministerio del Poder Popular para el Deporte y las federaciones nacionales.

El encuentro estuvo liderado por Henyelberth Herrera, viceministro de Alto Rendimiento de Mindeporte, en conjunto con los directores Francisco Suárez encargado de la Alta Competencia; Yarelis Santos, jefe Técnica Metodológica, planificadores; Magdampi Marín, directora técnica del Comité Olímpico Venezolano, representantes del equipo médico y la dirigencia de las distintas federaciones quienes se dieron cita en el salón de reuniones de la residencias mixta “Hugo Chávez” del Instituto Nacional de Deporte.

Eventos fundamentales

Como ejes principales de la reunión se debatieron los planes de trabajo y el calendario de los deportes canotaje, remo, bowling, atletismo, triatlón y pentatlón moderno teniendo como base los eventos fundamentales Juegos Suramericanos Santa Fe, Argentina, y los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, República Dominicana.

Como competencias específicas para el canotaje se suman justas de talla mundial a mediados de año en Canadá que servirán de selectivos a los Juegos Panamericanos Lima 2027 y puntuables al escalafón olímpico.

“Todos estos eventos son claves, porque aportan puntos al ranking mundial con vista a Los Ángeles 2028. También se realizará en ese mismo escenario un certamen del universal juvenil, en todos estos eventos tenemos muy buenas expectativas, luego del éxito en 2025”, explicó Giovanny Ramos, presidente de la Federación Venezolana de Canotaje.

Para el bowling la propuesta de agenda se amplía con dos citas continentales que se realizarán en suelo colombiano, el Campeonato Panamericano Sénior y Supersénior, en la ciudad de Cali, y el Campeonato Panamericano Femenino Élite, en Bogotá.

Parámetros exigentes

Asimismo, otro de los aspectos discutidos durante la reunión fue la delimitación de los listados de atletas que conformarán las preselecciones y selecciones nacionales, con el fin de establecer los parámetros de concentración del alto rendimiento y para la optimización de los recursos.

“Estamos muy agradecidos con Mindeporte y COV debido a que estas reuniones nos permiten empezar temprano las concentraciones y cumplir con la planificación. El 2026 es un año fuerte, pero somos venezolanos y sé que vamos a salir con éxito en todos los compromisos”, afirmó Ana Santoyo, secretaria general de la Federación Venezolana de Remo.

“Nuestra intención es mejorar nuestra anterior participación en los Juegos Centroamericanos de San Salvador 2023, donde ganamos siete medallas divididas en dos de plata y cinco de bronce y que este año queremos llevarlas a oro”, reforzó Santoyo.

Esta serie de encuentros entre Mindeporte y las dirigencias deportivas nacionales arrancó el pasado lunes y se extenderá hasta el próximo miércoles 21 de enero para abarcar las disciplinas deportivas restantes que conforman la ruta olímpica y paralímpica.