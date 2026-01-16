Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones , Venezuela se consolidó como el país que más trabajadores aportó al crecimiento del empleo en España, sumando 40.614 nuevos afiliados en los últimos doce meses.

Este impulso sitúa a la comunidad venezolana como la cuarta más numerosa en el sistema de la Seguridad Social, alcanzando un total de 215.735 cotizantes. Solo la supera Marruecos, Rumanía y Colombia, lo que reafirma el papel estructural de los venezolanos en la economía española.

Hito histórico para la afiliación extranjera

En términos generales, España registró un aumento de 204.659 afiliados extranjeros durante el año, logrando un récord de 3.085.477 cotizantes foráneos. Este colectivo ya representa el 14,1 % del total de trabajadores en el país, un incremento de seis décimas respecto al año anterior.

Sectores clave y perfiles profesionales

El dinamismo de los trabajadores extranjeros, incluidos los miles de venezolanos que se incorporan anualmente, ha sido especialmente visible en sectores estratégicos.

El transporte y almacenamiento tuvo el mayor crecimiento (26 %), seguido de la hostelería y Agricultura, sectores donde el peso extranjero es crucial, representando el 28,8 % y 26 % de los trabajadores, respectivamente.

Por su parte, el emprendimiento cualificado, el número de autónomos extranjeros rozó el medio millón (496.888), destacando el crecimiento en áreas de alta cualificación como Información y Comunicaciones (25,9 %) y actividades científicas y técnicas, donde el talento latinoamericano suele tener una presencia relevante.

Contribución decisiva

La ministra Elma Saiz destacó que este balance demuestra que la aportación de los trabajadores extranjeros forma parte «estructural y decisiva» para la sostenibilidad del sistema de pensiones y la prosperidad del país.

A cierre de 2025, el sistema cuenta con casi un millón de afiliados extranjeros más que antes de la pandemia (diciembre de 2019), consolidando una tendencia al alza que ha tenido en la comunidad venezolana a su principal motor de crecimiento durante este último ciclo.