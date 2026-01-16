En 2025 el volumen de cargas en las aduanadas del país incrementó entre un 12% y 15% con respecto a 2024, según datos aportados por la Asociación de Agencias de Cargas y Aduanas de Venezuela (Asocav).

La presidenta del gremio, Gretsy Marín, explicó que se trata de cifras positivas que ayudaron a mantener la actividad laboral en el sector y generar fuentes de empleo.

Destacó que el transporte en el área marítima se mantuvo dentro de la normalidad, mientras que existieron limitantes en el transporte aéreo existen limitantes que aún se mantienen. “Esperamos que pronto haya cierta apertura”, comentó y agregó que con la suspensión de vuelos desde y hacia Venezuela, el sector garantizó la llegada de mercancía prioritaria.

Marín explicó que las afectaciones en el Puerto de La Guaira ocurridas el 3 de enero con la incursión militar de Estados Unidos ocasionó algunos retrasos «para reponer los estragos, y ciertas condiciones de seguridad que cumplir».

«Pase lo que pase los equipos de logística, aduana y transporte internacional nunca nos paramos siempre estamos cónsonos con los requerimientos del país», dijo.

Para 2026, la presidenta de Asovac destacó que deberán registrarse avances importantes en e primer trimestre del año, especialmente en lo relacionado con la taquilla única de exportación. Asimismo, añadió que se promulgo en Gaceta Oficial el nuevo protocolo de exportaciones. «Eso ayudara a que la exportación sea más dinámica», subrayó.

Marín indicó que la firma del Acuerdo de Facilitación de Comercio, hace dos años «obliga a que todo sea menos complicado, que se acorten los pasos y está establecida la estructura para la ventanilla única de comercio exterior» y adelantó que hay avances con respecto a la ventanilla única marítima.

«A mediano plazo, en este primer trimestre vamos a ver avances interesantes al poder hacer que todas las plataformas estén integradas y nos permitan tener procesos más eficientes», dijo en entrevista para Unión Radio.