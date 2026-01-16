Venezuela excarcela a tres holandeses este viernes, confirmó la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos en el país suramericano, y agregó que van camino a sus hogares.

A través de X, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó que los tres holandeses son Willem Frederik De Roodes, Angelique Brigitte Corneille, ambos, detalló, detenidos «arbitrariamente» el 18 de junio de 2025, y Justin Van Der Randen, arrestado el 25 de diciembre de 2024.

Asimismo, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, informó sobre la liberación en Venezuela del ciudadano panameño Olmedo Javier Núñez, detenido en ese país desde junio pasado por un presunto espionaje.

«Celebro la liberación en Vzla del compatriota Javier Olmedo Núñez según información recibida. Ahora, pronto retorno a casa», expresó Mulino en su cuenta de X.

Himiob informó que, desde la noche del jueves y la madrugada de este viernes, Foro Penal recibió reportes de «varias excarcelaciones de venezolanos y de un grupo importante de extranjeros», al tiempo que añadió que se divulgará la información cuando sea seguro.