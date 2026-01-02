El actor y cantante estadounidense Will Smith enfrenta una demanda presentada por Brian King Joseph, el violinista que formó parte de su reciente gira. Según informan medios como Variety y la cadena Fox, el músico acusa a Smith de acoso sexual, despido injustificado y represalias, cargos que el equipo legal del artista ha rechazado tajantemente.

La acción legal, que también señala a la gerencia de Treyball Studios, describe un presunto «comportamiento depredador» por parte de Smith.

Joseph sostiene que el actor lo estuvo «preparando deliberadamente para una mayor explotación sexual» durante la gira titulada «Basada en una historia real: 2025», realizada la pasada primavera.

Según el relato del demandante, Smith lo reclutó en noviembre de 2024 tras una actuación en San Diego, invitándolo a unirse a su gira de 2025 y a colaborar en su próximo álbum.

Joseph afirma que, a medida que la relación profesional se estrechaba, Smith le dirigía frases como: «Tú y yo tenemos una conexión tan especial que no tengo con nadie más».

El conflicto escaló en marzo de 2025 durante una parada de la gira en Las Vegas. Joseph relata que su bolso, que contenía la llave de su habitación, desapareció durante horas antes de ser devuelto por el equipo de gerencia.

Al regresar a su cuarto, asegura haber encontrado objetos personales ajenos, entre ellos, toallitas húmedas, un frasco de medicación contra el VIH a nombre de un tercero y una nota manuscrita que decía: ‘Brian, vuelvo como muy tarde a las 5:30, solo nosotros (dibujo de un corazón), Stone F’.

El violinista interpretó el hallazgo como una amenaza de que un desconocido regresaría para forzar un encuentro sexual.

Consecuencias y respuesta legal

Tras denunciar el incidente ante la seguridad del hotel y la policía, Joseph afirma que lo humillaron el equipo directivo, quienes sugirieron que el evento era un invento y procedieron a despedirlo pocos días después. El músico alega sufrir trastorno de estrés postraumático (TEPT) y pérdidas económicas derivadas de estas represalias.

Por su parte, el abogado de Smith, Allen B. Grodsky, emitió un comunicado a la revista PEOPLE desmintiendo los hechos:

«Las acusaciones del Sr. Joseph contra mi cliente son falsas, infundadas e imprudentes. Las negamos categóricamente y utilizaremos todos los medios legales para garantizar que se esclarezca la verdad».