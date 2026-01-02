En un movimiento estratégico para fortalecer la presencia de productos no tradicionales en el mercado internacional, Venezuela proyecta un incremento exponencial en la exportación de derivados de la sábila (aloe vera).

A través de la empresa Sabilven, socia estratégica del Ministerio para la Alimentación, el país busca consolidar su huella comercial en los exigentes mercados de Asia y Europa.

José Diego Castillo, presidente de Sabilven, informó que la compañía cuenta actualmente con presencia en todo el territorio nacional y se prepara para un salto cuantitativo en su capacidad operativa.

A su vez, afirmó que «estamos en condiciones de satisfacer la demanda internacional con un incremento de producción proyectado del 200% para el venidero año».

Diversificación

La planta de procesamiento ha desarrollado una línea de productos con estándares de exportación que incluye el sector farmacéutico, cuidado personal y cosmética junto al consumo masivo.

Asmismo, Castillo subrayó que la decisión de priorizar a Asia y Europa responde a que estas regiones concentran el mayor volumen de consumo de derivados del aloe a nivel global.

El enfoque de la compañía se centra en ofrecer productos 100 % orgánicos, una ventaja competitiva en mercados que demandan sostenibilidad y pureza.

Indicadores en Ascenso

El impulso de Sabilven se enmarca en un contexto de recuperación sectorial.

De acuerdo a Castillo, Venezuela ha mostrado avances significativos en tres indicadores económicos fundamentales: producción, inversión y exportación.

Con la puesta en marcha de la nueva línea de acíbar, la empresa no solo diversifica sus oportunidades de negocio, sino que posiciona a la industria nacional como un competidor robusto en la cadena de suministros global de la salud y el bienestar.