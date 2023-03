Demandan al Gobierno de EE.UU. por desatender los permisos migratorios humanitarios

En una demanda presentada ante una corte federal en Boston, las organizaciones Florence Immigrant and Refugee Rights Project y Lawyers for Civil Rights, aseguran que la mayoría de las solicitudes de permisos humanitarios por parte de sus clientes "más vulnerables" han sido "rechazadas" o no han sido atendidas