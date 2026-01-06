Un problema de salud fue denunciado por los vecinos de la manzana 34 y 35 del sector Gran Sabana, comunidad mejor conocida como “las casitas del Core 8, parroquia Unare de Puerto Ordaz; ya se han reportado casos de dengue, personas adultas mayores con problemas respiratorios y niños con escabiosis.

Dicen que son casi nueve meses con los botes de aguas negras que salen por los cachimbos de las viviendas y corren por la calle, hasta represarse frente a tres viviendas; en una de las residencias una menor de siete años fue diagnosticada con dengue.

Según el personal de la Hidrológica del estado Bolívar (Hidrobolívar), ha acudido en tres oportunidades; sin embargo, únicamente hacen succión mientras que la problemática es aún más grave. Cuenta Francisco Gómez, miembro del consejo comunal, que la red principal requiere de un tratamiento más profundo para erradicar por completo dicho colapso.

Gómez advirtió que si el problema sigue podría extenderse a la manzana 36 y 33, perjudicando de esta manera un aproximado de 100 familias. Ellos no pueden estar adentro de sus casas por el olor putrefacto que salen de las aguas fecales; “toda el agua se acumula enfrente de mi casa y de otras dos viviendas, ya reportamos dos casos de dengue, una niña de siete años y otro de 11 años, producto de esta situación”.

Niños perjudicados

Entre la manzana 35 y 34 viven 13 menores de 7 a 10 años, sin incluir el número de adultos mayores. “Cuando llegan las lluvias se complica la situación, porque el asfalto de la calle se dañó y existen huecos que se rebosan de excremento”, apuntó angustiado Francisco Gómez.

Otra de las cosas que mencionó el dirigente vecinal es que pronto comienzan las clases y por dicha calle se movilizan más de 750 alumnos que se trasladan hasta el Liceo Luis Beltrán Prieto Figueroa, a un lado de la manzana 34. Temen que el número de enfermos aumente una vez que se inicien las clases.

Francisco dijo que no querían más succión; pide que acudan con equipos y vehículos vactor y tanques cisternas con bomba de vacío para extraer residuos líquidos, sólidos y mangueras de alta presión para eliminar obstrucción adherida en las tuberías.

Rafael Guzmán, padre de la menor de 7 años con dengue, manifestó que el agua acumulada frente a su domicilio tiene más de nueve meses perjudicándolo. A pesar de que ha buscado todas las soluciones posibles de eliminar el foco de contaminación, no ha podido; su casa se inunda de moscas, mosquitos y roedores que llegan por la putrefacción.

Otros vecinos

Tibisay Campos, juez de paz de la comunidad, aseguró que el colapso de la red de aguas negras afecta la salud de los vecinos causándoles problemas respiratorios y a los niños erupciones en la piel, igualmente a personas adultas. “Cuatro casos de dengue se han reportado en la manzana 35”, indicó.

Griseida Paisano es otra habitante de la mencionada manzana; habita con otras dos personas de la tercera edad y dos niñas. Cree que es el momento de solucionar y eliminar el mencionado foco de contaminación antes que siga enfermándose más vecinos de este sector.

Lugareños hacen un llamado a la gobernadora del estado Bolívar y al alcalde de Caroní para que den respuestas al colapso de la red de aguas negras en las manzanas 34 y 35 de Gran Sabana; también solicitan al presidente de Hidrobolívar que envíe el personal a verificar la situación.