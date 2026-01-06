El cine de los años 80 tuvo dos rostros indiscutibles: Marty McFly e Indiana Jones. Décadas después, la vida y la televisión vuelven a reunir a sus intérpretes, Michael J. Fox y Harrison Ford, en un encuentro que trasciende la ficción.

Fox, que se alejó de los rodajes en 2020 debido al avance del párkinson —diagnosticado prematuramente en 1991—, regresa a la actuación en la tercera temporada de Terapia sin filtros (Shrinking), la aclamada comedia dramática de Apple TV+.

Cameo con sello personal

El regreso de Fox no es un movimiento de marketing vacío, sino una extensión de su propia realidad. En el tráiler de la nueva entrega, se le ve en la sala de espera de un consultorio junto al doctor Paul Rhoades, interpretado por Ford.

La escena destila la química de dos leyendas: ante la pregunta de Rhoades sobre qué le trae por allí, Fox responde con la rapidez y el humor ácido que le caracterizan.

«¿Qué te espera?», pregunta el personaje de Ford. «Párkinson», responde Fox, para luego rematar con un seco: «¿Y tú?».

«Solo un corte de pelo», replica el actor, sellando un momento que equilibra la crudeza de la enfermedad con la ligereza de la comedia.

Este papel marca la tercera colaboración de Fox con el creador Bill Lawrence (Spin City, Scrubs).

Fue el propio actor quien, con su habitual optimismo, propuso su participación: «¿Has hecho una serie sobre el párkinson y no me has llamado?», bromeó con Lawrence, quien no tardó en diseñar un arco narrativo que encajara de forma orgánica con la evolución del personaje de Ford, quien en la serie también lidia con este diagnóstico.

«Liberador y estimulante»

Para Fox, de 64 años, volver al set ha sido una experiencia transformadora. Tras su última aparición en The Good Fight, el actor confesó que en esta ocasión pudo disfrutar del proceso sin la presión de su estado físico.

«Fue la primera vez que pude aparecer y no preocuparme por si estaba demasiado cansado. Simplemente, lo hice», declaró recientemente a la revista People.

Por su parte, Harrison Ford no escatimó en elogios hacia su compañero en una entrevista para Variety, destacando su «coraje, fortaleza y nobleza», calificándolo como un ejemplo de resiliencia para cualquier espectador, independientemente de su salud.

¿Qué esperar de la tercera temporada?

La serie, protagonizada por Jason Segel, mantiene su premisa de honestidad brutal y humor terapéutico. En esta entrega, que consta de 11 episodios, los conflictos personales suben de intensidad.

Jimmy (Jason Segel) se enfrenta al «nido vacío» mientras su hija Alice se prepara para la universidad.

Además, explora su relación con Sofi (Cobie Smulders) y profundiza en su complejo vínculo de perdón con Louis Winston (Brett Goldstein).

Por su parte, el doctor Paul (Harrison Ford) continuará su lucha contra el avance del párkinson, encontrando en el personaje de Michael J. Fox un espejo y un apoyo emocional que promete ser el núcleo más sensible de la temporada.

Fecha de estreno

La tercera temporada de ‘Terapia sin filtros’ se estrenará de manera global el próximo miércoles 28 de enero en Apple TV+.

El lanzamiento contará con un episodio especial de una hora, seguido de estrenos semanales cada miércoles hasta su conclusión el 8 de abril.