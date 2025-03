Usuarios de Registro Civil del municipio Angostura del Orinoco han denunciado sobre los maltratos que reciben por parte de los funcionarios.

Ronny Astudillo, uno de los denunciantes, explicó que el pasado jueves fue hasta el edificio municipal a retirar unas partidas de nacimiento.

«Llegó a eso de las 3:30 de la tarde. Me acercó a una señora pera preguntar y me manda a preguntarle a la subdirectora que ni sabía ni quién era. Sigo caminando y pregunto en otro oficina, que ni respuesta me dieron. Solo estaban hablando entre ellos, ignorándome por completo», relató.

«Vuelvo a preguntar y pedir que vengo a retirar unas partidas que están firmadas y selladas. Me responde una persona y me dice que la encargada de las entregas ya se fue de muy mala manera», continuó.

Astudillo apuntó que esta situación de maltratos siempre sucede en el registro, generando incomodidad y malestar a quienes «vamos a realizar nuestros trámites» en el lugar.

A su vez, añadió que estos funcionarios también le «piden colaboración» a las personas para realizar «algunos trámites», cuando «este servicio es gratuito».

Astudillo solicitó a Sergio Hernández, alcalde de Angostura del Orinoco que «tome cartas en el asunto, pues está generando un malestar e incomodidad a las que vamos a hacer nuestros trámites».