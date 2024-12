El integrante de la Asociación de Avicultores del estado Táchira, Yubán Rosales, señaló que hasta un 50% del huevo que se comercializa en la entidad «es de origen colombiano».

En ese sentido, acotó que los productores avícolas de la localidad están preocupados por el alto porcentaje de contrabando de huevos que ingresa a la entidad desde Colombia.

«Cuando hubo el problema de transporte colombiano, se paró todo el ingreso de huevos (desde) el Norte de Santander», añadió.

Rosales manifestó que «el estado Táchira quedó desabastecido de huevos porque el productor (venezolano), producto de que sus huevos no se venden de la manera en que se vende el colombiano, ha buscado mercado hacia el centro del país».

Igualmente, argumentó que los aranceles de los alimentos para las gallinas «son altos», lo que encarece la producción en el país. No obstante, el contrabando aprovecha la situación para comercializar el producto a precios más económicos.

Por su parte, el presidente encargado de la Asociación de Avicultores del estado Táchira, José Gregorio Maldonado, enfatizó en Unión Radio que el precio de la caja de huevos del contrabando del intermediario podría estar en unos US$ 40.

«Nosotros estamos comercializando en alrededor de unos US$ 46 a US$ 47 por caja. A nivel nacional es de US$ 61 por caja», resaltó.