La familia de Wilfredo Alejandro Gamardo Carvajal, funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GN), vive profunda angustia por su desaparición desde hace dos días, tras salir del Terminal de Pasajeros de Cumaná con destino a su lugar de trabajo en el estado Miranda.

Wilfredo, residente en el sector Las Palomas de Cumaná, estado Sucre, abordó transporte el sábado. Familiares confirmaron su llegada a Puerto La Cruz, pero desde entonces no hay noticias. Temen accidente vial, secuestro u otro riesgo en ruta costera.

«No hay comunicación oficial ni pista; estamos desesperados», indicaron allegados. El caso se suma a desapariciones en transporte interurbano de la zona oriental, donde fallas en vigilancia y carreteras peligrosas complican búsquedas.

Hacen un llamado a ciudadanía, autoridades y cuerpos de seguridad: cualquier información sobre Wilfredo Alejandro Gamardo Carvajal, contactar al 0424-8421659 de inmediato. Protección Civil y GN coordinan pesquisas en terminales y ruta Barcelona-Miranda.