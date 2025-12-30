Un hombre falleció electrocutado la mañana de este lunes 29 de diciembre al quedar colgado en un poste de alta tensión en el sector Jardín Botánico de Ciudad Bolívar, municipio Angostura del Orinoco.

Transeúntes que circulaban por la zona dieron aviso inmediato a las autoridades tras descubrir el cuerpo.

El suceso ocurrió en un poste de luz de Corpoelec, donde la víctima aparentemente contactó cables energizados, resultando en descarga fatal. Hasta el momento se desconoce su identidad, edad o circunstancias que lo llevaron al poste.

Comisiones de Protección Civil, Bomberos Municipales y Policía Nacional Bolivariana (PNB) acordonaron el área para labores de recuperación.

Expertos de Corpoelec acudieron para evaluar fallas técnicas. Fuentes locales indican que el sector Jardín Botánico sufre frecuentes interrupciones eléctricas y postes en mal estado, agravados por lluvias recientes que han dañado la red.

En 2025, Ciudad Bolívar registró al menos 15 incidentes similares por cables sueltos y sobrecargas, según reportes de Protección Civil.

El cuerpo fue descendido y trasladado a la morgue del Hospital Ruiz y Páez para autopsia de ley, que determinará causas exactas y si hubo imprudencia o negligencia en mantenimiento.