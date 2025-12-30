Edward Antonio Gómez Álvarez, de 28 años, fue asesinado la noche del viernes 26 de diciembre frente a su residencia en la urbanización Villas del Pilar, sector «Los Tetras» de Araure, estado Portuguesa. Dos sujetos llegaron en motocicleta y, sin mediar palabras, le dispararon tres veces, un impacto en la cara, otro en el hombro y un tercero letal en la cabeza.

La víctima se encontraba parada en la entrada de su casa cuando los atacantes abrieron fuego y huyeron rápidamente. Gómez Álvarez ingresó sin signos vitales al Hospital Dr. Jesús María Casal Ramos, donde se confirmó su deceso por trauma balístico severo.

Comisiones de la Coordinación de Delitos contra las Personas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), delegación municipal Acarigua, acordonaron la escena, recolectaron múltiples casquillos de bala y de diferentes calibres e iniciaron pesquisas científicas.

Fuentes investigativas confirmaron que Gómez poseía antecedentes policiales por robo agravado y asociación para delinquir en Portuguesa y Yaracuy, lo que apunta a un posible ajuste de cuentas en el contexto de bandas locales.

Este homicidio se suma a la escalada de violencia en Los Llanos Occidentales, donde cinco asesinatos similares con sicarios motorizados se registraron en semanas recientes.