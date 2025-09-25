Buscan a un hombre de 77 años de edad de quien no se tiene información sobre su paradero. Solicitan a cualquier persona que sepa de su ubicación informar a los cuerpos policiales o a sus familiares.

José Millán salió de su casa en horas de la mañana del miércoles con destino al Banco Bicentenario, ubicado en la Torre Ball, avenida Guayana, sector Los Samanes, pero aparentemente nunca llegó al lugar.

Los familiares se comunicaron con representantes de la entidad bancaria y confirmaron que Millán no realizó ningún retiro. Esta situación hace suponer que se extravió en el camino hacia la institución.

El septuagenario vestía una camisa de cuadros roja, algo desteñida, gorra del mismo color, pantalón gris y sandalias verdes.

Es la primera vez que el adulto mayor desaparece. Sus familiares temen que pueda estar desorientado en algún lugar de la ciudad o que posiblemente haya tomado un autobús con ruta hacia San Félix y se encuentre en esa zona.

Solicitan que, en caso de verlo, se comuniquen a cualquiera de los siguientes números telefónicos: 0412-5940590, 0416-0955965 o 0412-1467575.