Para la atención gratuita y de calidad de los niños y niñas del sur del estado Bolívar, se reinauguró el área de pediatría del hospital Gervasio Vera Custodio del municipio Piar.

También se entregaron dos modernos generadores eléctricos de alto voltaje, que garantizarán el suministro de energía permanente y la operatividad ininterrumpida del centro de salud, asegurando la atención en cualquier circunstancia.

‎La gobernadora Yulisbeth García aseguró que este proyecto esta destinado a consolidar y a robustecer el Sistema Público Nacional de Salud, garantizando el acceso pleno a este derecho humano fundamental, que demanda la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.