La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) anunció nuevas normativas para la importación y comercialización de dispositivos tecnológicos de telecomunicación, estableciendo un proceso obligatorio de homologación y certificación para todos los equipos que ingresen al país.

Esta medida, publicada en la Gaceta Oficial 43.208, tiene como objetivo asegurar que los dispositivos cumplan con los estándares técnicos, de seguridad y ciberseguridad exigidos por la ley venezolana.

«La certificación de equipos y aparatos de telecomunicaciones será el documento oficial que emita la Comisión Nacional de Telecomunicaciones al finalizar el proceso de homologación, que autoriza la importación, distribución, comercialización y el uso de dichos equipos en el territorio nacional», reseñó el texto.

Según la providencia administrativa emitida por Conatel, los equipos de telecomunicaciones que deben pasar por este proceso incluyen, entre otros: módems, teléfonos fijos y celulares, transceptores, equipos para radiodifusión televisiva y sonora, equipos de estaciones terrenales, amplificadores, transmisores, equipos de redes de datos, multiplexores, etlos, host, y equipos de seguridad de red.

«Sobre este particular, es menester hacer de su conocimiento que con base al contenido de esta Providencia y hasta que sea incorporada esta ordenanza en el Arancel de Aduanas, se deberá exigir la precitada certificación para la Importación de las mercancías que se correspondan con las categorías identificadas en el texto de la citada norma.

Adicionalmente, se remite listado de los códigos arancelarios susceptibles de contener los equipos y aparatos identificados en el artículo 5 ejusdem, pudiendo la comisión reguladora actualizar la lista para incluir o excluir equipos y aparatos de telecomunicación», añadió.

La medida también afecta a equipos de uso libre, con el objetivo de garantizar que todos los dispositivos sean compatibles con la infraestructura nacional y no presenten riesgos para los usuarios.