El director de Fedeindustria, Alcides Cayama y la gerente de marketing del Grupo Capri, Eny Castellano, abordaron el comportamiento en el área de la construcción como sectores vinculados en donde el crecimiento de un sector impulsa a otro.

Cayama afirmó que el sector de la climatización y la refrigeración se activa directamente con proyectos de construcción «Cuando un sector crece, nuestro sector se activa», agregó que el campo de construcción es uno de los más importantes para estas áreas.

«Si se comienzan a construir nuevos centros comerciales, edificios de oficinas, y se activan todos estos sectores, espacios, nuestro sector tanto desde los que producen los equipos, los que los instalan y los que dan el mantenimiento eso les generaría un crecimiento muy rápido en esos sectores», mencionó Alcides Cayama, también presidente de la Cámara Venezolana de las industrias de la ventilación, aire acondicionado y refrigeración.

Según explica el director de Fedeindustria estos trabajos registran un crecimiento acelerado en el sector. Actualmente impulsado por cuatro áreas claves: retail y supermercados, tecnología, para equipos especiales; agroindustria, y añade el sector salud debido a que requiere espacios de aire acondicionados específicos por los laboratorios farmacéuticos.

La gerente de marketing del Grupo Capri, Eny Castellano, señaló que es necesario que las empresas visualicen su historia y trayectoria para generar confianza en los clientes. Ante esto, aseguró que la empresa logró la credibilidad con la autenticidad «De hecho, ya tenemos más del 60% de los apartamentos vendidos en Capri 19. Ya una de las torres se vendió prácticamente completa; eso te demuestra que la gente tiene mucha confianza», alegó.