El líder y principal operador en México de la organización delictiva trasnacional venezolana Tren de Aragua, Nelson Arturo Echezuria Alcántara, alias Nelson, fue capturado en Ciudad de México junto con dos de sus colaboradores directos, informaron este sábado autoridades federales.

Distintas agencias de seguridad explicaron en un comunicado conjunto que los detenidos cuentan con órdenes de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada. Además, Nelson Arturo ‘N’ tiene una orden de captura vigente por delitos contra la salud y asociación delictuosa.

La nota detalla que, tras investigaciones sobre una organización criminal, agentes de seguridad desarrollaron diversas líneas de investigación que permitieron identificar a Nelson Arturo ‘N’ como líder y principal operador en México del referido grupo delictivo. Se le vincula con delitos como trata de personas, venta de narcóticos, homicidio, secuestro y extorsión.

Alias Nelson fue vigilado en varios estados de la República Mexicana y alcaldías de la Ciudad de México, agrega la información.

Durante recorridos de seguridad en la capital mexicana, agentes identificaron y detuvieron a Nelson Arturo ‘N’, que estaba acompañado por otras dos personas.

Según fuentes de seguridad y medios locales, uno de ellos es su brazo derecho, Lucas Alberto ‘N’, y el otro fue identificado como Marcos Gabriel ‘N’. A los tres se les incautaron 92 dosis de marihuana, 44 dosis de cristal, 18 dosis de piedra, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

En el momento de la detención, Nelson Arturo ‘N’, de 29 años, y los otros dos hombres de 37 y 36 años fueron informados de sus derechos constitucionales antes de ser presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal e integrará la investigación.

Participaron varias organizaciones policiales

La captura contó con la participación de agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Defensa Nacional (Sedena), la Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), así como policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México.

Por otro lado, el Gobierno mexicano reportó que, desde febrero y hasta el 22 de septiembre, dentro de la Operación Frontera Norte —acordada con Estados Unidos para evitar aranceles generalizados del 25% a México— se han detenido a 7.482 personas y confiscado 98,3 toneladas de droga, incluyendo 452,3 kilogramos de fentanilo.

En febrero pasado, el gobierno estadounidense designó como organizaciones terroristas a los seis principales cárteles mexicanos: Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Noreste, del Golfo, Cárteles Unidos y Nueva Familia Mexicana.

Washington también catalogó como terroristas a la banda trasnacional venezolana Tren de Aragua y a la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), presente en Estados Unidos y Centroamérica.