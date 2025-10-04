Venezuela realiza este sábado ejercicios de organización para prepararse ante cualquier eventualidad de «violencia bélica» en el territorio, según informó el primer vicepresidente del Parlamento, el chavista Pedro Infante.

Esta acción ocurre en un contexto donde el Gobierno de Nicolás Maduro alerta sobre la “amenaza” que, según sostiene, representa el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Infante recordó que desde hace semanas se han convocado jornadas los sábados para preparar a los venezolanos y fortalecer las estructuras y capacidades necesarias para atender tanto desastres naturales como posibles hechos de violencia bélica en el país.

El dirigente chavista también hizo un llamado a “levantar todas las capacidades productivas” en Venezuela, destacando que durante la guerra de Vietnam (1955-1975) esta acción fue “clave” para la victoria de los asiáticos frente a Estados Unidos.

La jornada de este sábado fue convocada por Maduro el pasado jueves, cuando anunció ejercicios de organización para, dijo, perfeccionar “aún más todos los mecanismos de defensa territorial”. Esto ocurre en un contexto marcado por la presencia militar estadounidense en el Caribe bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico, que Caracas interpreta como una “amenaza” destinada a propiciar un “cambio de régimen”.

Unidades Comunales Milicianas

El mandatario explicó que esta jornada tiene un carácter “especial organizativo”, centrado en el mando, la conducción y la comunicación de toda la estructura profesional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la Milicia.

Asimismo, estarán incluidas las 5.336 Unidades Comunales Milicianas instaladas recientemente y las 15.751 denominadas Bases Populares de Defensa Integral.

Maduro afirmó que cada semana seguirán “elevando” el “apresto operacional, la comunicación interna y el despliegue” para garantizar unas “Navidades felices y en paz”, cuyo inicio fue declarado este miércoles en Venezuela por decisión del jefe de Estado.

Desde agosto, y en respuesta a lo que considera “amenazas” contra la nación, el Gobierno ha convocado movilizaciones y jornadas de alistamiento y adiestramiento en la Milicia, con el objetivo de consolidar la llamada “fusión popular-militar-policial” y fortalecer el sistema nacional de defensa.

Muchas de estas actividades se han llevado a cabo los sábados, como la semana pasada, cuando se realizó un simulacro nacional de emergencias que incluyó posibles desastres naturales o conflictos armados, después de un enjambre sísmico que afectó el occidente del país y ante el despliegue militar estadounidense en la región.