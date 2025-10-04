Un total de 139 personas —104 hombres y 35 mujeres— murieron en agosto de este año en Venezuela por accidentes de tránsito, según un boletín difundido este sábado por el Observatorio de Seguridad Vial (OSV) de la ONG Paz Activa.

A través de una nota de prensa, la organización detalló que, del total de fallecidos, 69 eran motoristas, representando el 50% de los casos, con edades comprendidas entre 25 y 29 años.

El segundo grupo más afectado fue el de conductores de automóviles, con un 14% del total. Le siguieron peatones atropellados o arrollados (13%), ocupantes de vehículos (10%), tripulantes de motocicletas (9%) y pasajeros de autobús (4%).

«La tasa de personas fallecidas fue de 46,3 por cada 100 accidentes de tránsito», indicó la ONG, que basa sus datos en reportes obtenidos a través de notas de prensa, redes sociales y grupos de auxilio vial.

Durante agosto, el OSV documentó 110 colisiones y choques simples, 55 choques contra objetos fijos, 44 derrapes (solo de motociclistas), 37 atropellos o arrollamientos, 31 vuelcos de vehículos y 20 accidentes clasificados como «otras formas», sin especificar cuáles.

Entre las causas de los accidentes, el Observatorio vuelve a señalar que el factor humano fue predominante, incluyendo exceso de velocidad, falta de pericia al conducir e ingesta de alcohol.

A principios de febrero, el fiscal general Tarek William Saab anunció un plan para reducir la mortalidad asociada a los accidentes de tránsito, que según él constituye «el índice con mayor número de muertes» en el país.

El fiscal reportó que en 2024 se registraron 1.924 accidentes de tránsito en Venezuela, con un 37% de choques entre vehículos, 27% de arrollamientos, 18% de choques contra objetos fijos y otro 18% por motivos varios.