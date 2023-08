Bajo el radiante sol de Bolívar y ante seiscientos veintidós funcionarios, el alcalde del municipio Angostura del Orinoco, Sergio Hernández presentó el dispositivo de seguridad Feria del Orinoco 2023.

Fueron desplegados 622 efectivos para garantizar seguridad y atención a propios y visitantes durante la temporada de feria, con la presencia de militares, funcionarios policiales, Cicpc, bomberos, personal de salud y otras instituciones civiles como Defensoría del Pueblo, Consejo de Protección al Niño, Niña y Adolescente, Defensa Pública, entre otros.

Este viernes 11 de agosto será inaugurada la tradicional Feria del Orinoco 2023, frente al caudaloso río Orinoco, la autoridad local anunció el horario de la Feria del Orinoco durante tres semanas, “de domingo a jueves desde las 4:00 de la tarde hasta las 12:00 de la medianoche, mientras que viernes y sábado será hasta la 1:00 de la madrugada, que cerramos las actividades, pasada las horas establecidas los organismos de seguridad inician la retirada de las personas”.

Declaró además el burgomaestre que la cultura y el deporte son las bases fundamentales de esta edición de la feria, con la participación de las comunidades, además de los atletas de la entidad.

Programa en el Mirador Angostura

Se pudo conocer que la Feria del Orinoco tendrá una antesala el jueves 10 de agosto a partir de las 4:00 p.m., con una exhibición de Motos de Alto Cilindraje y Sound Car, donde además quienes asistan podrán apreciar efectos especiales en materia de luces.

El inicio formal de la feria será el 11 de agosto con la “Noche Tradicional” desde las 7:00 p.m., recibirán El Sistema, Coro y Orquesta Sinfónica del estado Bolívar, la Coral Infantil Integrada de Guayana, Cuerda en Seis y Canta de Pueblo.

La noche calipsera, será el sábado 12 de agosto, con las presentaciones de Siboney Calipso, banda Bakanal Calipso de Venezuela, The Evils Calipso y para culminar con broche de oro con the Same People, a partir de las 7:00 p.m.