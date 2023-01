En medio de lo que fue el twitter space llevado a cabo por la cuenta @elmundounbalon durante la noche de este miércoles, con Juan Carlos Ferro, vicepresidente de la Liga FUTVE, se conocieron detalles de cómo se prepara la temporada 2023 del fútbol nacional.

En este sentido Ferro dio a conocer varias consideraciones que van de la mano con las nuevas normativas que se tomarán en cuenta para la nueva campaña.

Aseguró el directivo que “Los clubes deben de estar al día con todos los integrantes de la plantilla de la temporada 2022. Nosotros tenemos que proteger a esos jugadores que se esforzaron durante un largo periodo de tiempo y “para poder jugar, los clubes deberán estar al día con el pago a sus jugadores hasta el mes de octubre, sin excepciones…”estableció el referido directivo del FUTVE.

¿Deportivo Táchira podría no jugar?

Un aspecto que llamó poderosamente la atención, tiene que ver con el pago que debería haber hecho el cuadro del Deportivo Táchira, por sus participaciones en torneos internacional.

Ferro dijo que “todos los equipos que disputen copas internacionales deben pagar un porcentaje a la liga de lo que ganen. Deportivo Táchira aún no ha solventado este pago y sin ello no pueden jugar” sentenció Ferro en lo que sería alguna parte de las solvencias que se han pedido, y en la que el cuadro fronterizo estaría incurriendo en un impago.

Adelantó que no de no ser el definitivas 16 equipos los que arranquen en el torneo venidero, pues el formato se vería afectado.

“Si somos 16 equipos se mantiene el formato, si los equipos no cumplen con los requisitos se verá afectado el formato”.

Solvencia, el gran dolor de cabeza

Un aspecto que era lógico se abordó en la cuenta @elmundounbalon, con el vicepresidente de la Liga FUTVE, fue el relacionado con los lagos y retrasos.

Su respuesta fue tajante: “tienen hasta este jueves a las 12 de la noche para presentar solvencia, hasta que no presenten los pagos, el equipo no podrá participar” y también tocó la temática sobre el Deportivo Lara del que dijo “cada quien tiene su estilo, no creo que sea viable que el Deportivo Lara anuncie un fichaje cuando sostiene deudas con sus jugadores” antes de develar que “los equipos que mantienen deudas son el Deportivo Lara, Estudiantes de Mérida, Deportivo Táchira y Zamora FC. Tendrán chance hasta mañana (jueves) para solventar los pagos”.

Conocido esto, el puntal de la parrilla de salida para la nueva campaña, se conocerá entre este jueves y mañana viernes, donde se podrían dar importantes informaciones desde la Liga FUTVE como calendario y actividades a cumplirse.