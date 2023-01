Hola familiares y amigos, les escribo para por favor pedirles su apoyo económico. Como bien saben desde septiembre del año 2021, cuando sufrí una crisis multisistémica, me diagnosticaron una Insuficiencia Renal Crónica Grado 5 que me obliga a realizarme tres sesiones de hemodiálisis semanales para mantenerme con vida. Pero a medida que pasa el tiempo mis riñones se siguen deteriorando, con las complicaciones que esto implica. Ha sido un proceso largo y difícil, con incidencias de mucho costo físico, emocional y económico. La opción es lograr un trasplante de riñón. Lamentablemente en Venezuela es inviable realizarme esta operación, por una ley de trasplante de órganos muy restrictiva y por las ya bien conocidas condiciones del sistema público de salud. Esto me obligó a buscar alternativas, y una de las más cercanas es irme a operar en Brasil. Para eso les pido por favor su apoyo económico. Necesito reunir el dinero suficiente para viajar con mi esposa al hermano país donde puedo hacerme un trasplante de riñón como única opción de salvar mi vida. De antemano muchas gracias por cualquier aporte que puedan realizar, hasta la más pequeña contribución suma. Que el Padre Eterno nos bendiga a todos

En bolívares, transferencia o pago móvil a la Cuenta Banesco #0134 0806 83 8061019392 a nombre de Clemente Scotto Cabrices, CI 9.964.610, Celular 0414-8683782