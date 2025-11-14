Funcionarios del Cicpc, adscritos a la Coordinación de Investigaciones Contra el Robo y Hurto de Vehículos de la Delegación Municipal Ciudad Guayana, lograron la detención de Ismanuel Jesús Millán González, de 21 años, durante un operativo realizado en el sector Brisas del Paraíso, calle Unión, parroquia Chirica, San Félix.

La investigación comenzó tras varias denuncias de víctimas que señalaban a Millán como responsable de robar motocicletas en ciertos sectores de San Félix.

Según las pesquisas, el antisocial abordaba a los conductores y, bajo amenazas de muerte utilizando un arma de fuego, se apoderaba de sus motos para luego venderlas ilícitamente.

El detenido fue capturado en flagrancia mientras se desplazaba a bordo de una Keeway Ek Xpress, vehículo solicitado por robo.

La comisión policial realizó experticias documentales y entrevistas que evidenciaron su participación en la modalidad delictiva, contribuyendo a su aprehensión y posible judicialización.

El aprehendido quedó a la orden del Ministerio Público para ser presentado ante un Tribunal de Control por varios delitos, mientras que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, (Cicpc), andan tras la pista de otros sujetos que guardan relación con robos de motos en Caroní.