Entre lunes y martes inicia el año escolar 2025 – 2026 y las escuelas del Ministerio de Educación, gobernación y alcaldía muchas de ellas se encuentran en situación deplorable, como el caso de la Escuela General Francisco Conde de Las Batallas, ubicada en la parroquia 11 de Abril, San Félix.

«La maleza es abundante en los alrededores de la escuela. Las ramas de los árboles pegan al tendido eléctrico y, por si fuera poco, muchos salones de clase se filtran cuando llueve. Aunque reemplazaron el techo de algunas aulas, no lo hicieron en todas», expresó José García, padre de dos alumnos que asistirán a clases en este centro educativo.

Fundada hace más de 70 años, la escuela presenta un avanzado estado de deterioro. El techo machimbrado de un área de la cocina se pudrió, y en los salones de preescolar, las filtraciones de agua provocan inundaciones cuando llueve.

Otro padre y representante señaló que la escuela tiene muchos problemas ocultos, ya que el personal directivo prohíbe denunciar las carencias. «Por ejemplo, los baños no funcionan, el agua no llega a los sanitarios y muchos lavamanos están rotos y fuera de servicio», denunció.

Ministerio de Educación

El monte que rodea el colegio es otra de las graves situaciones a enfrentar una vez que inicien las clases. Los lugareños esperaban que, durante las vacaciones, el Ministerio de Educación ordenara la limpieza y solucionara las carencias, pero hasta ahora solo han quedado en espera.

Franklin Naranjo cuenta que en múltiples ocasiones han solicitado a través de la VenApp que envíen personal especializado para podar las ramas de los árboles de mango que chocan con el tendido eléctrico, sin recibir respuesta.

«Es un peligro latente. Las ramas hacen contacto con los cables de alta tensión y cuando llueve generan chispas al rozar el tendido eléctrico. Piden que no esperen que ocurra un accidente lamentable en este lugar», advirtió.

Meses atrás solo arreglaron parcialmente la fachada del colegio, para dar la impresión de que todo estaba en orden en el interior. Sin embargo, las deficiencias internas son alarmantes y preocupan a toda la comunidad educativa.

Cerca perimetral

La cerca perimetral, oxidada y deteriorada en varias partes, no brinda seguridad a las instalaciones ni a los estudiantes. Durante las noches, la oscuridad favorece la acción de delincuentes que, en periodos de vacaciones, ingresan a robar material educativo y otros objetos de valor.

Los afectados insisten en que se realice la limpieza necesaria en los alrededores de la Escuela General Francisco Conde y que se solucionen los problemas que afectan negativamente a los alumnos.

También los mismos vecinos echan basura en los alrededores de la escuela, creando de esta manera un foco de contaminación.