El Campeonato Panamericano de Béisbol Femenino se llevará a cabo en La Guaira, del 20 al 26 de septiembre, en el que participarán las selecciones de México, Cuba, Nicaragua, Argentina y el equipo anfitrión.

Franklin Cardillo, ministro de Deporte, anunció que la competencia se realizará en el estadio Jorge Luis García Carneiro y se jugarán dos partidos diarios.

A su vez, destacó la importancia de este evento, ya que se trata de un clasificatorio para la Copa Mundial del próximo año en Estados Unidos.

Además, mencionó que la selección femenina de Venezuela está entrenando intensamente para dar un gran espectáculo.

Las autoridades de Venezuela invitan a la ciudadanía a asistir a los juegos, siendo la entrada gratis y se ofrecerá transporte garantizado para el regreso.