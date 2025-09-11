La coordinadora del monitor de feminicidios Utopix, Aimee Zambrano, ha comunicado que, hasta junio de este año, se han registrado 76 femicidios en Venezuela. También prevé un aumento en los intentos de asesinatos.

De acuerdo con Zambrano, los meses de marzo, abril y junio han sido particularmente críticos, con 15 casos de homicidios de mujeres por violencia doméstica cada uno.

Estiman esta tendencia continúe, ya que los lapsos vacacionales suelen coincidir con repuntes en los femicidios.

En una entrevista radial, Zambrano hizo hincapié en que la violencia doméstica es un problema social, no solo un conflicto de pareja.

A su vez, señaló que muchas víctimas no denuncian a causa del miedo, la baja autoestima, el aislamiento de sus redes de apoyo y la dependencia económica.

Por último, la representante de Utopix destacó que la mayoría de los agresores son hombres jóvenes que usan armas de fuego para cometer los crímenes. Añadió que entre el 7 y el 10% de estos agresores se suicidan después de cometer el femicidio.