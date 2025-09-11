En una reciente reunión en el despacho del ministro del deporte, Franklin Cardillo, el medallista de oro olímpico de Londres 2012, Rubén Limardo, compartió su valiosa experiencia creando un puente entre generaciones, con dos de las promesas de la lucha venezolana, las campeonas panamericanas Astrid Montero y Gilbery García.

Con su conocimiento y trayectoria, pudo transmitir a las jóvenes atletas los desafíos y las claves de lo que será el camino a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

«Estar aquí reunido nuevamente siempre por proyectos por mi país, por el desarrollo del deporte, obviamente una reunión no solamente de planificación y de proyectos, esas conversaciones que a veces nos ayudan un poco de la experiencia, de esos momentos que se viven, que se disfrutan, siempre con la intención de apoyar a las generaciones de relevo», indicó el espadista criollo.

El intercambio no solo se centró en aspectos técnicos o psicológicos, sino que abarcó la importancia de la disciplina, la resiliencia mental y el compromiso inquebrantable que se requiere para competir en el alto rendimiento.

«Hoy conversamos con dos atletas que nos dieron esa alegría en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, les di mi experiencia como parte de mi granito de arena, de cómo tienen que ir ya pensando y visualizándose para los próximos Juegos Olímpicos, cómo tienen que llegar para ganar una medalla, y estoy seguro de que estas chicas están bien preparadas», enfatizó el también campeón Panamericano.

Retiro postergado

Además, declaró que en momentos de dificultad pensó en el retiro, pero una consulta psicológica con el colombiano Mauricio Rivan lo ayudó a definir el futuro de su carrera profesional.

«Obviamente, sigo un año más con nuevos métodos, con cosas nuevas que quiero plantear en mi carrera, para ver si finalizo el año que viene como número uno, y con miras de seguir aportándole a mi equipo; sería un éxito para mí estar en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, sería el primer venezolano en estar en seis Juegos Olímpicos, eso también es un récord, eso también se trabaja, no es de un día para otro», concluyó el mayor de la dinastía Limardo.

Oro panamericano

Por su parte, la luchadora Montero reveló que se encuentra en preparación para enfrentar el Campeonato Mundial Adulto que será una de sus primeras competencias en la categoría adulta.

«Agradecida con Rubén porque nos habló de su experiencia, nos estaba aconsejando, guiando un poco sobre lo que fue su carrera deportiva, obviamente que tomaremos en cuenta todos esos consejos para enfrentar futuros escenarios internacionales», indicó la campeona panamericana.

Finalmente, estos referentes del deporte le extendieron su agradecimiento al ministro Cardillo por el apoyo y por trabajar fuerte por el desarrollo de todas las disciplinas en cada uno de los rincones del país.