Una potente explosión sacudió la tranquilidad de los municipios de Maracaibo y San Francisco esta mañana, causando conmoción entre los residentes y provocando una rápida respuesta de los equipos de emergencia.

El estruendo, que se escuchó a las 9:35 de la mañana en gran parte de la región, se originó en el almacén de la empresa Comercial Gallo Verde, dedicada a la fabricación, importación y venta de pirotecnia.

Testigos y residentes de la zona industrial reportaron que la onda expansiva del incidente destrozó ventanas, puertas y lámparas de las estructuras cercanas.

Tras la explosión, los efectivos del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo y San Francisco, junto con la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), se desplegaron en la Zona Industrial Sur de la mencionada localidad.

A su llegada, los bomberos encontraron un incendio activo en el lugar y comenzaron a trabajar para sofocar las llamas.

Las labores de rescate se vieron dificultadas por una segunda explosión, además de las continuas detonaciones de los fuegos artificiales almacenados en el galpón.

Hasta el momento, se desconoce el número de posibles víctimas o heridos, mientras los equipos de rescate continúan sus operaciones.