Dos personas fueron detenidas en Ciudad Bolívar, estado Bolívar, por transportar 11 ejemplares de la especie mono viudita (Callicebus lugens) que hacen parte de la fauna protegida de Venezuela.

La detención se produjo por funcionarios del Punto de Apoyo de Comando PAC Maripa del Destacamento 621 de la Guardia Nacional en el municipios Sucre del estado Bolívar cuando los traficantes de fauna trasladaban a los animales al Táchira.

Los detenidos fueron identificados como Edixon Giovany Pereira Ángulo y Alberth Yampiers Aldana Mora, quienes llevaban a los animales en un camión Ford-350 propiedad de Antonio Ramírez Valera, representante de la empresa Zoocriadero Alazán GAC, con sede en el estado Táchira.

La aprehensión se realizó por los presuntos delitos de contrabando, tráfico de fauna silvestre, caza ilícita y alteración de documentos de movilización, razón por la cual los detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público.