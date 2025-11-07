El Museo de Arte Moderno Jesús Soto anunció la celebración de su “Domingo cultural” este 09 de noviembre, una jornada dedicada a fomentar la creatividad y el encuentro ciudadano, enmarcada en la iniciativa nacional “Museos por la paz”.

El público bolivarense y visitantes podrán disfrutar de una nutrida programación de manera gratuita, que se desarrollará en los espacios del Museo desde las 10:30 de la mañana hasta la una de la tarde, donde los niños y niñas realizarán actividades como: origami, dibujo y pintura, dibujo y caricatura.

El Museo Jesús Soto extiende una cordial invitación a toda la familia, a la juventud y a la comunidad en general, a sumarse a esta jornada especial. Agradecen al presidente Nicolás Maduro y a la gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, por el impulso de estas iniciativas que posicionan a la cultura y a la paz en el centro del desarrollo nacional.

