El próximo 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En un despliegue multidisciplinario del Ministerio del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género se ha establecido una agenda integral en el estado Bolívar, que busca garantizar una atención oportuna y adecuada a las mujeres en situación de vulnerabilidad.

Como parte de estas acciones, más de 70 mujeres privadas de libertad en la Delegación Estadal Bolívar del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), recibieron atención médica especializada a través de la Ruta Integral de la Salud de Fundación Social Bolívar.

Consulta diferenciada, medicina general, medicina integral, odontología, ginecología; además de evaluaciones específicas de ecos mamarios, renal, tiroideo, pélvicos, abdominales y partes blandas fueron parte de los servicios brindados.

También se efectuaron despistajes gratuitos para HIV, VDRL y malaria, además de la entrega de medicamentos en el área de farmacia. Este esfuerzo conjunto refleja la vocación social y feminista del Gobierno nacional y de la Gobernación del estado Bolívar, comprometidos con garantizar el acceso universal a servicios de salud de calidad para las mujeres, en especial para las que están en situación de vulnerabilidad y privación de libertad.

Compromiso

La presidenta de Fundación Social Bolívar, Yaneth García, destacó el compromiso del equipo multidisciplinario de la Ruta Integral de la Salud, cuyo trabajo social y ejecución de programas buscan garantizar el desarrollo integral y mejorar significativamente la calidad de vida de quienes reciben el apoyo institucional.

“Este trabajo refleja la transformación real y constante en materia de salud que se está impulsando en nuestro estado Bolívar, gracias a la gobernadora Yulisbeth García, fortaleciendo la confianza y el vínculo entre la institución y la comunidad”, dijo García.